İngiltere Lig Kupasında heyecan sürüyor. Brighton ve Manchester United Lig Kupası son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele hakkında detaylı bilgileri haberimizde verdik. Manchester United, rakibi ile çıktığı son 4 maçı kazandı. Brighton ise United'ı en son 2018 yılında yenmeyi başarmıştı. Peki, Brighton - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

BRİGHTON - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

İngiltere Lig Kupasında oynanacak olan Brighton - Manchester United mücadelesi, bu akşam saat 21.45'te başlayacak. The American Express stadında oynanacak olan karşılaşmayı hakem, Graham Scott yönetecek.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Brighton ve Man. United mücadelesi saat 21.45'te beIN SPORTS MAX HD 1 ekranlarından naklen izleyicilerle buluşacak. Karşılaşmayı beIN SPORTS ekranlarından takip etmek için Digitürk üyeliğine sahip olmanız gerekmekte.

Ancak karşılaşmayı şifresiz izlemekte mümkün. Nesine.com üzerinden canlı ve şifresiz olarak Burnley - Manchester City maçını takip edebilirsiniz.