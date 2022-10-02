Briket İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Briket İmal İşçisi görev tanımı nedir, Briket İmal İşçisi ne iş yapar, Briket İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Briket İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Briket İmal İşçisi Tanımı;

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Briket İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Briket İmal İşçisi Maaşları

Briket İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Briket İmal İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Briket İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7314.26

Meslek Adı :

Briket İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Çanak-Çömlekçiler Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Briket makinesi ile duvar örülmesinde kullanılan briketlerin imalatını yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Briket İmal İşçisi, işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Briket makinesinin hareketli aksamlarını günlük olarak yağlamak, makineyi üretime hazırlamak,

b) Harç karma makinesinde kum, çakıl, çimento ve diğer maddeleri karıştırarak harcı hazırlamak,

c) Harcın kıvamını kontrol etmek, gerektiğinde karışıma madde ilave etmek suretiyle kıvamını ayarlamak,

d) Üretimi yapılacak briket kalıbını makineye monte etmek,

e) Harcı briket imalat makinesine aktarmak ve imalatını gerçekleştirmek,

f) İmalat sırasında makineyi elektrik panosundan takip etmek,

g) Manüel yada Otomatik olarak imal edilen briketlerin kurutulmasını sağlamak,

h) Üretim sırasında görülen aksaklıkları gidermek,

i) İş bitiminde harcın donmaması için harç ve briket makinesini temizlemek,

j) Kurumaya bırakılan briketleri daha sert ve dayanıklı olması için zamanında sulamak/sulatmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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