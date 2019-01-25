British Council yetkilileri Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti

Birleşik Krallığın kültürel ilişkiler ve eğitim fırsatlarından sorumlu uluslararası kuruluşu British Council Ülke Direktör Vekili Nilgün Yalçın Felchner ve İş Geliştirme Direktörü Bora Can, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık arasında imzalanan 1956 tarihli Kültür Anlaşması çerçevesinde 63 yıldır Türkiye'de faaliyetlerini yürüten British Council, ülke çapında çeşitli faaliyetlerde bulunuyor.

Misafirperverliği için Rektör Çomaklı'ya teşekkür eden Direktör Vekili Nilgün Yalçın Felchner, ziyaretin amacının kurumlar arası iş birliklerini konuşmak ve geliştirmek olduğunu ifade ederek, Atatürk Üniversitesinin uluslararasılaşma projelerine destek vermek ve ilgili Birleşik Krallık kurumları ile koordinasyonlarını sağlamak istediklerini söyledi. Akademisyen ve öğrencilere yönelik burs ve araştırma programlarını bölgeye ulaştırmayı amaçladıklarını söyleyen Felchner, British Council'in Erzurum'da uyguladığı bilgisayar üzerinden IELTS sınavını düzenli olarak Atatürk Üniversitesinde gerçekleştirmek istediklerini iletti.

Rektör Çomaklı ise; British Council yetkililerinin, İngilizce dil eğitiminde öğrenci ve akademisyenlere çalıştay ve seminerler ile katkıda bulunma ve diğer isteklerinin değerlendirileceğini ifade ederek, konuşulan konular üzerinde gerekli çalışmaların iki kurumunun yetkilileriyle sürdürüleceğini ifade etti.

Çomaklı, özel sektör iş müracaatlarında, yurt dışı üniversitelerinde ve lisans ile lisansüstü kayıtlarda kullanılan IELTS sınavını birkaç yıldır Atatürk Üniversitesinde organize ettiklerini söyleyerek, sınavın online uygulaması ile daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: İHA