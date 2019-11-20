British Council'dan IELTS sınavına girenlere uçak bileti

British Council, IELTS (Uluslararası İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı - International English Language Testing System), sınavına girenlere uçak bileti kazandırıyor. British Council'da 1 Aralık 2019 - 30 Ocak 2020 tarihleri arasında IELTS'e giren iki kişi, seçecekleri bir ülkeye 2,500 lira değerinde uçak bileti kazanma şansı yakalıyor.

British Council'dan yapılan açıklamada, "İş, eğitim ve göçmenlik konusunda dünyanın en bilinen İngilizce dil yeterliliği sınavı IELTS ile adaylar hem İngilizce dil yeterliliklerini kanıtlıyor hem de çekilişe katılarak uçak bileti kazanıyor" denildi.

British Council, Birleşik Krallık'ın kültürel ilişkiler ve eğitim fırsatlarından sorumlu uluslararası kuruluşudur. 100'ü aşkın ülkeyle, kültür-sanat, İngilizce, eğitim ve sivil toplum alanlarında çalışıyoruz. Geçen yıl 65 milyondan fazla kişiyle yüz yüze, 731 milyonun üzerinde kişiye de internet üzerinden, radyo ve TV programlarımızla ve basılı yayınlarımızla iletişim kurduk. Fırsatlar yaratarak, bağlantılar kurarak ve güven inşa ederek değiştirdiğimiz yaşamlarla, beraber çalıştığımız ülkelere olumlu katkılar sunuyoruz. 1934 yılında kurulan British Council, Kraliyet Tüzüğü ile tüzel kişilik kazanmış bir hayır kurumu ve bir kamu kuruluşudur. Gelirimizin yüzde 15'i ise Birleşik Krallık hükümet tarafından karşılanmaktadır.

Yüksek eğitim ve küresel göç için dünyanın en bilinen İngilizce yeterlilik sınavı olan IELTS'e geçen yıl üç milyon katılımcı girdi. 10 binin üzerinde kurum, eğitim, göç ve mesleki akreditasyon gibi amaçlarla İngilizce dilinde iletişim kurabilmek konusunda IELTS'i gerçek hayatı yansıtan, güvenli, tutarlı ve geçerli bir sınav olarak kabul ediyor. IELTS'in resmi ortakları British Council ile IELTS Australia ve Cambridge Assessment English kurumlarıdır. Birleşik Krallık'ın kültürel ilişkiler ve eğitim fırsatlarından sorumlu uluslararası kuruluşu olan British Council, 100'ün üzerinde ülkede, 800'den fazla sınav merkezinde IELTS sınavı yapıyor.

Katılımcıların dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerileri ölçüldüğü IELTS sınav puanlamaları, 1 (Aday dili kullanamıyor) ile 9 (Uzman kullanıcı) arasında puanların yer aldığı bir ölçekle değerlendiriliyor.

Akademik ve genel amaçlara hizmet eden iki farklı sınav seçeneği sunan IELTS'in "Akademik" versiyonu, bir yükseköğrenim ortamında ihtiyaç duyulan İngilizce yeterliliğini ölçüyor. Katılımcılara, çalışma alanlarından bağımsız olarak sorular ve metinler veriliyor.

IELTS Genel Eğitim sınavı ise, gündelik hayat içerisinde kullanılan İngilizce yeterliliğini ölçmektedir. Sorular ve metinler iş ortamını ve sosyal durumları yansıtıyor. IELTS Genel Eğitim sınavı, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık ile İrlanda'ya göç etmek isteyenler için uygun.

Kaynak: DHA