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  3. Britney Spears çırılçıplak poz verdi! Paylaştığı fotoğraf takipçilerinden tepki gördü!

Britney Spears çırılçıplak poz verdi! Paylaştığı fotoğraf takipçilerinden tepki gördü!

Vasilik davasında yaptığı açıklamalarla son dönemde adından sıklıkla söz ettiren Britney Spears bu defa sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Britney Spears çırılçıplak poz verdi! Paylaştığı fotoğraf takipçilerinden tepki gördü!

Geçtiğimiz hafta bikinili paylaşımlarıyla dikkat çeken Britney Spears, bu kez 31,2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından çırılçıplak fotoğraf paylaşmasıyla gündeme geldi. 39 yaşındaki Britney Spears, sadece sırtının göründüğü fotoğrafını bale ayakkabıları emojisiyle paylaşınca tepki gördü. 

ANNESİ DE DESTEKLEDİ

Spears, boşanma sonrası çöküşü ve  2008’den beri devam eden vasilik savaşında bu yıl yaşanan gelişmeler üzerine hayranlarından ve ünlü dostlarından destek aldı.

Britney Spears çırılçıplak poz verdi! Paylaştığı fotoğraf takipçilerinden tepki gördü!

Spears'ın annesi Lynne Spears da verdiği dilekçede mahkemenin kızının isteklerinin dinlemesini ve 13 yıldan beri ilk kez kendi özel hukuk danışmanını tutmasına izin verilmesini isterken Lynne Spears’in avukatı da Britney’nin bir ünlü olarak tam anlamıyla yüz milyonlarca dolar kazandığını ve kendi başının çaresine bakabileceğini söyledi. 

Britney Spears çırılçıplak poz verdi! Paylaştığı fotoğraf takipçilerinden tepki gördü!

HAYRANLARI TEPKİLİ

Babasıyla olan vasilik davasında mahkemede yaptığı açıklamaları ve son olarak emeklilik kararıyla konuşulan şarkıcı, annesinin desteğini de aldığı bu dönemde yaptığı uygunsuz paylaşımlar bazı hayranlarının rahatsızlık duymasına sebep oldu.

Bu olayların üzerine Spears'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar çoğu hayranından beğeni alsa da bazı takipçilerinin de “böyle bir dönemde neden bu tip paylaşımlar yapıyor” diye yorum yapmasına neden oldu.

Britney Spears çırılçıplak poz verdi! Paylaştığı fotoğraf takipçilerinden tepki gördü!

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