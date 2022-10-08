Brode Makinesi Operatörü ve Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Brode Makinesi Operatörü ve Sorumlusu maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Brode Makinesi Operatörü ve Sorumlusu iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Brode Makinesi Operatörü ve Sorumlusu iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Brode Makinesi Operatörü ve Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Brode Makinesi Operatörü ve Sorumlusu görev tanımı nedir, Brode Makinesi Operatörü ve Sorumlusu ne iş yapar, Brode Makinesi Operatörü ve Sorumlusu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Brode Makinesi Operatörü ve Sorumlusu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Brode Makinesi Operatörü ve Sorumlusu Tanımı;

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Brode Makinesi Operatörü ve Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 Brode Makinesi Operatörü ve Sorumlusu Maaşları

Brode Makinesi Operatörü ve Sorumlusu maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Brode Makinesi Operatörü ve Sorumlusu maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Brode Makinesi Operatörü ve Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8152.65

Meslek Adı :

Brode Makinesi Operatörü ve Sorumlusu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde dikey olarak gerilmiş her türlü nakışa uygun zemin üzerine elektronik ve/veya mekanik desen kalıbı kullanılarak çoklu iğnelerle metraj nakış işleme aşamasında ara kontrolleri yapma, üretim sürecini takip etme ve sorumluluğu altındaki kişileri koordine ve kontrol etme bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Brode Makinesi Operatörü ve Sorumlusu; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kalite çalışmalarını desteklemek

b) İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak

c) İş organizasyonu yapmak

d) Brode öncesi hazırlıkların yapılmasını sağlamak

e) Makineye takılacak iğneleri, iplikleri ve kozaları belirlemek

f) Makineye yüklenecek deseni belirlemek

g) Üretim sürecini takip etmek

h) Üretim süreci ile ilgili raporlama yapmak

i) Makine ve çevresinin temizlik ve yağlanmasının kontrolünü yapmak

j) Mesleki gelişim faaliyetlerini takip etmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Brode Makinesi Operatörü ve Sorumlusu maaşlarına ek olarak sizlerde Brode Makinesi Operatörü ve Sorumlusu mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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