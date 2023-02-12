Brody Paterson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brody Paterson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brody Paterson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brody Paterson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brody Paterson 24 Nisan 2001 tarihinde Kirkcaldy şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brody Paterson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beswicks Sports Ltd yapmaktadır. Brody Paterson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cove Rangers FC futbol takımında oynamaktadır. Cove Rangers FC takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brody Paterson'nin Cove Rangers FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Brody Paterson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Brody Paterson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Brody Paterson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brody Paterson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Celtic U17

1 Temmuz 2018 yılında Celtic U18

1 Temmuz 2019 yılında Celtic Glasgow

2 Ekim 2020 yılında Queen's Park

5 Mayıs 2021 yılında Celtic Glasgow

25 Ocak 2022 yılında Airdrieonians

16 Mayıs 2022 yılında Celtic Glasgow

4 Temmuz 2022 yılında Hartlepool Utd.

9 Ocak 2023 yılında Cove Rangers FC

31 Mayıs 2023 yılında Hartlepool Utd.

Brody Paterson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brody Paterson şuan Cove Rangers FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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