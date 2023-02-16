Brooklyn Ezeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brooklyn Ezeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Brooklyn Ezeh kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Brooklyn Ezeh ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Brooklyn Ezeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brooklyn Ezeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brooklyn Ezeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brooklyn Ezeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brooklyn Ezeh 23 Haziran 2001 tarihinde Hamburg şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Brooklyn Kevin Ezeh şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brooklyn Ezeh Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M&M sportsManagement yapmaktadır. Brooklyn Ezeh, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wehen Wiesbaden futbol takımında oynamaktadır. Wehen Wiesbaden takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Brooklyn Ezeh'nin Wehen Wiesbaden ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Brooklyn Ezehboyu ve yaşı kaç

Brooklyn Ezeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brooklyn Ezeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Brooklyn Ezeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brooklyn Ezeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Hamburg U16

1 Temmuz 2017 yılında Hamburg U17

1 Temmuz 2018 yılında Hamburg U19

1 Temmuz 2019 yılında Schalke 04 U19

1 Temmuz 2020 yılında Schalke 04 II

18 Ocak 2022 yılında Viktoria Berlin

5 Temmuz 2022 yılında Wehen Wiesbaden

Brooklyn Ezeh kimdir

Brooklyn Ezeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brooklyn Ezeh şuan Wehen Wiesbaden takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hamburger SV (2008-2019), FC Schalke 04 (2019-2020)

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Brooklyn Ezeh nereli

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