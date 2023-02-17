Brooklyn Genesini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brooklyn Genesini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Brooklyn Genesini kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Brooklyn Genesini ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Brooklyn Genesini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brooklyn Genesini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brooklyn Genesini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brooklyn Genesini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brooklyn Genesini 12 Aralık 2001 tarihinde Yeovil şehrinde doğmuştur.  İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Brooklyn David Anthony Genesini şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brooklyn Genesini Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brooklyn Genesini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naestved Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Naestved Boldklub takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Brooklyn Genesini'nin Naestved Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Brooklyn Genesiniboyu ve yaşı kaç

Brooklyn Genesini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brooklyn Genesini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Brooklyn Genesini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brooklyn Genesini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Bournemouth U21

2 Ekim 2021 yılında Poole Town

2 Ocak 2022 yılında Bournemouth U21

31 Ağu 2022 yılında Naestved BK

30 Haziran 2023 yılında Bournemouth U21

Brooklyn Genesini kimdir

Brooklyn Genesini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brooklyn Genesini şuan Naestved Boldklub takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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Brooklyn Genesini nereli

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