Brooklyn Poggenpoel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brooklyn Poggenpoel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brooklyn Poggenpoel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brooklyn Poggenpoel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brooklyn Poggenpoel 3 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brooklyn Poggenpoel Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Players Club yapmaktadır. Brooklyn Poggenpoel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chippa United futbol takımında oynamaktadır. Chippa United takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Brooklyn Poggenpoel'nin Chippa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brooklyn Poggenpoel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brooklyn Poggenpoel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brooklyn Poggenpoel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brooklyn Poggenpoel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Bidvest Res.

1 Ağustos 2018 yılında Cape Umoya Utd.

30 Haziran 2019 yılında Bidvest Res.

1 Temmuz 2019 yılında Cape Umoya Utd.

1 Temmuz 2021 yılında All Stars

20 Temmuz 2022 yılında Chippa United

Brooklyn Poggenpoel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brooklyn Poggenpoel şuan Chippa United takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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