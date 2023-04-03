Brooklyn Schwarz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brooklyn Schwarz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brooklyn Schwarz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Brooklyn Schwarz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Brooklyn Schwarz 13 Haziran 2005 tarihinde Stuttgart şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Almanya,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Brooklyn Schwarz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Brooklyn Schwarz, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Karlsruher SC U19 futbol takımında oynamaktadır. Karlsruher SC U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Brooklyn Schwarz'nin Karlsruher SC U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Brooklyn Schwarz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Brooklyn Schwarz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2013 yılında S. Kickers Alt.
1 Temmuz 2016 yılında Stuttgart Alt.
1 Temmuz 2018 yılında S. Kickers Alt.
1 Temmuz 2019 yılında SG Sonnenh. Jgd
1 Temmuz 2021 yılında SG Sonnenh. U17
1 Temmuz 2022 yılında Karlsruhe U19
Brooklyn Schwarz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Brooklyn Schwarz şuan Karlsruher SC U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Stuttgart-Cannstatt (-2013), SV Stuttgarter Kickers (2013-2016), VfB Stuttgart (2016-2018), SV Stuttgarter Kickers (2018-2019), SG Sonnenhof Großaspach (2019-2022), Karlsruher SC (2022-)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.