Bruce Bvuma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruce Bvuma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruce Bvuma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruce Bvuma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruce Bvuma 15 Mayıs 1995 tarihinde Leratong, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruce Bvuma Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bruce Bvuma, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kaizer Chiefs futbol takımında oynamaktadır. Kaizer Chiefs takımına 31 Mart 2017 tarihinde katılmıştır. Bruce Bvuma'nin Kaizer Chiefs ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bruce Bvuma Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/brucebvuma_44/

Bruce Bvuma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruce Bvuma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruce Bvuma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruce Bvuma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Mart 2017 yılında Kaizer Chiefs

Bruce Bvuma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruce Bvuma şuan Kaizer Chiefs takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bruce Bvuma Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Braamfischer Super Spurs, Bidvest Wits Juniors, Kaizer Chiefs

Güney Afrika takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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