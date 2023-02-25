Bruce Kamau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruce Kamau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bruce Kamau kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bruce Kamau ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bruce Kamau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruce Kamau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bruce Kamau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruce Kamau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruce Kamau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruce Kamau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruce Kamau 28 Mart 1995 tarihinde Nairobi şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Avustralya,Kenya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruce Kamau Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Calibre Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Melbourne Victory futbol takımında oynamaktadır. Melbourne Victory takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Bruce Kamau'nin Melbourne Victory ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bruce Kamau Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruce Kamau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Bruce Kamau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruce Kamau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Adelaide U21

1 Temmuz 2014 yılında Adelaide United

1 Temmuz 2016 yılında Melbourne City

1 Temmuz 2018 yılında Western Sydney

19 Temmuz 2021 yılında OFI Girit

1 Şubat 2023 yılında Melbourne

30 Haziran 2023 yılında OFI Girit

Bruce Kamau kimdir

Bruce Kamau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruce Kamau şuan Melbourne Victory takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Bruce Kamau Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avustralya U23 takımında 11 numaralı formasıyla 11 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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Bruce Kamau nereli

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