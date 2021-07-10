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Bruce Lee'nin ölümündeki sır perdesi aralandı! Çarpıcı gerçek yıllar sonra ortaya çıktı!

32 yaşında hayatını kaybeden dövüş sanatları efsanesi Bruce Lee’nin ölümünden yıllar sonra çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

Bruce Lee'nin ölümündeki sır perdesi aralandı! Çarpıcı gerçek yıllar sonra ortaya çıktı!

Tüm zamanların en önemli dövüş sanatçısı olan ve 20. yüzyılın pop kültürü ikonu olan Bruce Lee'nin uyuşturucu kullanmasıyla ilgili mektuplar ortaya çıktı. Çıkan mektupların açık artırmada  221 bin dolara (2 milyon TL) satılması bekleniyor.

"CEHENNEM GİBİ SARHOŞ"

Haber Global'in haberine göre 160 bin sterline açık artırmaya çıkacak mektuplarda Bruce Lee ile eşi Linda Lee, oyuncu Robert Baker’dan uyuşturucu talep ettiği belirtildi.   

Bruce Lee mektupta  'Cehennem gibi sarhoş' olduğunu belirterek kokainin rolüne girmesine yardımcı olabileceğini söylüyor. Baker da ABD’den Bruce Lee’ye uyuşturucu gönderiyor.

Bruce Lee'nin ölümündeki sır perdesi aralandı! Çarpıcı gerçek yıllar sonra ortaya çıktı!

"MEKTUPLAR SIRRINI SAKLIYOR"

Ayrıca, Bruce Lee 1973’te Hong Kong’da ‘Ejder Kalesi’ni çekerken, eşi Linda onun adına uyuşturucu istemek için Baker’a mektup yazıyor. Linda Lee mektubunda "Bruce için endişelenme, aşırıya kaçmıyor" diyor.

Bruce Lee'nin ölümündeki sır perdesi aralandı! Çarpıcı gerçek yıllar sonra ortaya çıktı!

Ancak Bruce Lee mektuptan bir ay sonra beynindeki ödem nedeniyle  20 Temmuz 1973 tarihinde de yatağında ölü bulundu. ABD’deki müzayede evi ‘Heritage Auctions’dan yapılan açıklamada “Bruce Lee en etkili dövüş sanatçısı ve bu mektuplar onun çok önemli bir sırrı sakladığını gösteriyor” denildi. 

Bruce Lee'nin ani ölümü, Lee ailesi laneti olarak anılan komplo teorisini de ortaya çıkarmıştı. Lee'nin oğlu Brandon Lee de bir film çekimi sırasında trajik şekilde hayatını kaybetmişti.

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