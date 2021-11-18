Brudet nasıl yapılır? MasterChef brudet tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası

Brudet Hırvatistan mutfağının popüler lezzetleri arasında yer alıyor. Çeşitli deniz ürünlerinin bulunduğu bir yahni olan Brudet Hırvatistan'ın sahil kesimlerinde yapılıyor. Bu bağlamda evde denemek isteyenler için Brudet nasıl yapılır? MasterChef brudet tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası haberimizde...

BRUDET TARİFİ

Brudet için malzemeler:

900 gr karışık balık ve deniz ürünleri (Beyaz sert balık, yavru tarak, istiridye, karides, midye, kalamar)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 kutu (800 gr) doğranmış domates

3-4 diş kıyılmış sarımsak

1 yemek kaşığı taze fesleğen

1/2 su bardağı sek beyaz şarap

1 çorba kaşığı taze maydanoz

Karabiber

Deniz tuzu

Safran

BRUDET YAPILIŞI

Balıklar ve deniz ürünlerini temizlenir ve yıkanır. Beyaz balık 2-3 cm parçalar halinde kesilmelidir. Zeytinyağını ısıtılır, sarımsak, fesleğen, maydanoz ve safran eklenir. 30 saniye pişirilir. Sarımsak koklanabildiğini zaman şarap eklenir ve 2-3 dakika pişirilir. Doğranmış domatesler, tuz ve karabiber eklenir. 10 dakika pişirilir.

Kaynayan domates güvecinde önce balık ve karidesler eklenir, kapatılır. 3-4 dakika pişirilir karıştırmadan sadece tencere sallanır.

Kalamar, yavru tarak, istiridye ve midye eklenir ve örtülür. Tekrar kaynatmaya başlayınca 2-3 dakika sonra her şey pişirilir. Ocaktan alıp maydanoz serpilir.

Geleneksel olarak polenta veya güzel rustik ekmek ile servis edilir.

PÜF NOKTASI

Genel olarak, en az üç farklı balık türünün kullanılması gerektiğini önerilmektedir ve her zaman büyük parçalar halinde kesilip kemiğin üzerinde bırakılmalıdır.

Yemek, defne yaprağı, biberiye ve taze maydanoz gibi geleneksel Akdeniz baharatları ile tatlandırmalıdır.

Yemek karıştırılmamalı, tencere döndürülerek karıştırılmalıdır.

Brudet ile servis edilen en yaygın garnitür kremalı polentadır, ancak haşlanmış patates veya taze pişmiş ekmek de lezzetli sos ve ihale balıkları için mükemmel bir tamamlayıcı olmaktadır.