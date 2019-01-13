Brüksel Savcılığı serbest bırakılan aktivistler için temyize gitti

Geçtiğimiz ay Belçika'da mültecilere yardım ettiği için insan kaçakçılığı ve suç örgütüne üye olmakla suçlanan aktivistlerin beraat kararına itiraz eden Brüksel savcılığı, temyize gitti.

Belçika'da mültecilere yardım eden aktivistler insan kaçakçılığı ve suç örgütüne üye olmaktan yargılanmış, mahkeme beraat kararı vermişti. Karara itiraz eden Brüksel Savcılığı, Brüksel Temyiz Mahkemesine Başvurdu. Brüksel Savcısı Van Gestel tarafından yapılan açıklamada, "Yargılananlar, göçmenlerin İngiltere'ye kaçak yoldan ulaşmalarına yardımcı olacaklardı. Aktivistler arasında insan kaçakçılığı yapanlar var. Bunlar kaçak göçmenlere cep telefonu veya laptopu temin ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA