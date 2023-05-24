Brüksel'de Yeşil Sol Partililer terör estirdi! Oy verme işlemlerinin yapıldığı alan kapatıldı

Yurt dışı oy verme işlemleri devam ederken, Brüksel'de üzücü bir olay yaşandı. Yeşil Sol Partili provakatif bir grup Cumhur İttifakı müşahitlerine saldırdı.

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Brüksel'de Yeşil Sol Partililer terör estirdi! Oy verme işlemlerinin yapıldığı alan kapatıldı

Brüksel'de Expo alanına kurulan sandıklarda yerel saat 21.00'da çirkin olaylar yaşandı.

Yeşil Sol Parti ve onlarla birlikte hareket eden bir grup, Cumhur İttifakı'nın müşahitlerine saldırdı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Yeşil Sol Parti'li bir grup, bir kadına küfür ve hakaretler yağdırdı. Diğer partilerin müşahitleri ve oy vermeye gelen seçmenler gruba sert tepki gösterdi.

DEMİR VE SANDALYELERLE SALDIRDILAR

Kavgacı tutumlarını sürdüren grup, demir çubuk ve sandalyelerle, müşahit ve seçmenlere saldırdı. Saldırıda iki seçmen yaralandı, başına demir çubukla darbe alan bir seçmen hastaneye kaldırıldı.

EXPO ALANI KAPATILDI

Olay yerine gelen Brüksel'deki polis ekipleri kavgayı ayırdı. Yaralı seçmen hastanede kontrol altında tutulurken, oy verme işlemlerinin yapıldığı Expo alanı girişe kapatıldı.

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