Brunei'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Brunei'nin Bayrağı Nasıldır?

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Brunei veya resmî adıyla Brunei Ülkesi, Barışın Ülkesi, Güneydoğu Asya'daki Borneo adasında yer alan sultanlık. Ülkenin tek komşusu Malezya'dır. Başkenti Bandar Seri Begavan'dır. İslami monarşi ile yönetilen ülkenin resmî dili Malaycadır. Ülkenin gelir kaynaklarının başında doğalgaz ve petrol vardır. Brunei'nin Başkenti? “Bandar Seri Begawan” şehri Brunei'nin başkentidir. Brunei'nin Para Birimi Nedir? “Brunei Doları”Brunei'nin para birimidir. Brunei'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır? Brunei'nin telefon alan kodu : + 673 Brunei'nin Türkçe Ülke Telaffuzu Bruney Brunei'nin Türkçe Başkent Telaffuzu Bandar Seri Begawan Brunei'nin İngilizce Ülke Telaffuzu Brunei Brunei'nin İngilizce Başkent Telaffuzu Bandar Seri Begawan Brunei'nin Başkent Ülke İçi Telaffuzu Bandar Seri Begawan Brunei'nin Ülke Adının Ülke İçi Söylemi Brunei Brunei'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler Malayca (Jawi alfabesi) Brunei'nin Bayrağı Nasıldır? Bölge Gündem nedir