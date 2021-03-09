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Brunei'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Brunei'nin Bayrağı Nasıldır?

Brunei'nin Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Brunei'nin resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Brunei hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Brunei'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Brunei'nin Bayrağı Nasıldır?

Brunei veya resmî adıyla Brunei Ülkesi, Barışın Ülkesi, Güneydoğu Asya'daki Borneo adasında yer alan sultanlık. Ülkenin tek komşusu Malezya'dır. Başkenti Bandar Seri Begavan'dır. İslami monarşi ile yönetilen ülkenin resmî dili Malaycadır. Ülkenin gelir kaynaklarının başında doğalgaz ve petrol vardır.

Brunei'nin Başkenti?

“Bandar Seri Begawan” şehri Brunei'nin başkentidir.

Brunei'nin Para Birimi Nedir?

“Brunei Doları”Brunei'nin para birimidir.

Brunei'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Brunei'nin telefon alan kodu : + 673

Brunei'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Brunei'nin Bayrağı Nasıldır?

Brunei'nin Türkçe Ülke Telaffuzu

Bruney

Brunei'nin Türkçe Başkent Telaffuzu

Bandar Seri Begawan

Brunei'nin İngilizce Ülke Telaffuzu

Brunei

Brunei'nin İngilizce Başkent Telaffuzu

Bandar Seri Begawan

Brunei'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Brunei'nin Bayrağı Nasıldır?

Brunei'nin Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Bandar Seri Begawan

Brunei'nin Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Brunei

Brunei'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Malayca (Jawi alfabesi)

Brunei'nin Bayrağı Nasıldır?

Brunei'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Brunei'nin Bayrağı Nasıldır?

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