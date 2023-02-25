Brunild Pepa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brunild Pepa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brunild Pepa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brunild Pepa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brunild Pepa 22 Kasım 1990 tarihinde Lushnjë şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brunild Pepa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brunild Pepa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Lushnja futbol takımında oynamaktadır. KS Lushnja takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Brunild Pepa'nin KS Lushnja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brunild Pepa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brunild Pepa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brunild Pepa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brunild Pepa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında KS Lushnja

1 Temmuz 2010 yılında KF Teuta

1 Temmuz 2012 yılında Flamurtari FC

20 Ağustos 2014 yılında KF Teuta

11 Ocak 2015 yılında FK Bylis

1 Temmuz 2016 yılında KF Vllaznia

30 Temmuz 2017 yılında KS Lushnja

4 Temmuz 2018 yılında SC Gjilani

31 Ocak 2019 yılında KS Kastrioti

6 Ocak 2020 yılında KS Lushnja

1 Ekim 2020 yılında FK Tomori Berat

1 Ağustos 2022 yılında KS Lushnja

Brunild Pepa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brunild Pepa şuan KS Lushnja takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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