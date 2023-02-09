Bruninho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruninho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bruninho kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bruninho ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bruninho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruninho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bruninho

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruninho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruninho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruninho 18 Eylül 1992 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bruno Felipe Lima Teixeira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruninho Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bruninho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ABC Futebol Clube (RN) futbol takımında oynamaktadır. ABC Futebol Clube (RN) takımına 7 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Bruninho'nin ABC Futebol Clube (RN) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bruninhoboyu ve yaşı kaç

Bruninho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bruninho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Bruninho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruninho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Portuguesa

12 Şubat 2014 yılında Palmeiras

2 Şubat 2015 yılında Santa Cruz

31 Aralık 2015 yılında Palmeiras

9 Ocak 2016 yılında Mogi Mirim

30 Nisan 2016 yılında Palmeiras

25 Ocak 2017 yılında Juventude

31 Aralık 2017 yılında Palmeiras

1 Ocak 2018 yılında Juventude

10 Aralık 2018 yılında Kulüpsüz

11 Ocak 2019 yılında Piracicaba

30 Temmuz 2020 yılında Brasiliense FC

9 Şubat 2021 yılında Ituano

7 Ocak 2022 yılında Oeste FC-SP

7 Aralık 2022 yılında ABC FC

Bruninho kimdir

Bruninho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruninho şuan ABC Futebol Clube (RN) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Bruninho nereli

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