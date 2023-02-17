Bruno Aguero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Aguero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Aguero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Aguero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Aguero 9 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Bruno Andres Agüero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Aguero Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bruno Aguero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Telmo futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Telmo takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bruno Aguero'nin Club Atlético San Telmo ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Bruno Aguero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Aguero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Bruno Aguero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Aguero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2023 yılında CA San Telmo

Bruno Aguero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Aguero şuan Club Atlético San Telmo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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