Bruno Barticciotto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Barticciotto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Barticciotto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Barticciotto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Barticciotto 7 Mayıs 2001 tarihinde Vitacura şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Şili,Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Bruno Barticciotto Di Bartolo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Barticciotto Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TRDS yapmaktadır. Bruno Barticciotto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Palestino futbol takımında oynamaktadır. CD Palestino takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bruno Barticciotto'nin CD Palestino ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bruno Barticciotto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/brunobarti/

Bruno Barticciotto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Barticciotto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruno Barticciotto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Barticciotto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında U. Católica

11 Mart 2021 yılında Palestino

31 Aralık 2021 yılında U. Católica

21 Haziran 2022 yılında Palestino

31 Aralık 2022 yılında U. Católica

1 Ocak 2023 yılında Palestino

Bruno Barticciotto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Barticciotto şuan CD Palestino takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Bruno Barticciotto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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