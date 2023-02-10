Bruno Bianchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Bianchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Bianchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Bianchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Bianchi 17 Şubat 1989 tarihinde San Nicolás de los Arroyos şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bruno Félix Bianchi Massey şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Bianchi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bruno Bianchi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tucumán futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tucumán takımına 7 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Bruno Bianchi'nin Club Atlético Tucumán ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Bruno Bianchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bruno Bianchi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruno Bianchi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Bianchi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Estudiantes

1 Ocak 2008 yılında U. San Martín

1 Ocak 2009 yılında Palestino

1 Temmuz 2009 yılında Lemona

1 Ağu 2010 yılında Douglas Haig

12 Temmuz 2012 yılında CA Unión

17 Temmuz 2013 yılında Atl. Tucumán

15 Temmuz 2017 yılında Newell's

30 Haziran 2018 yılında Atl. Tucumán

30 Ocak 2020 yılında CA Colón

7 Şubat 2022 yılında Atl. Tucumán

Bruno Bianchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Bianchi şuan Club Atlético Tucumán takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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