Bruno Bogojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Bogojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Bogojevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Bogojevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Bogojevic 29 Haziran 1998 tarihinde Koprivnica şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Bruno Bogojević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Bogojevic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARGENTUM SPORT yapmaktadır. Bruno Bogojevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Rijeka takımına 10 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Bruno Bogojevic'nin HNK Rijeka ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bruno Bogojevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Bogojevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruno Bogojevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Bogojevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Sl. Belupo U17

1 Temmuz 2015 yılında Sl. Belupo U19

9 Ocak 2017 yılında Slaven Belupo

12 Şubat 2018 yılında NK Novigrad

30 Haziran 2018 yılında Slaven Belupo

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

10 Kasım 2022 yılında HNK Rijeka

Bruno Bogojevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Bogojevic şuan HNK Rijeka takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Bruno Bogojevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U21 takımında 16 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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