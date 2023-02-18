Bruno Brajkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Brajkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Brajkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Brajkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Brajkovic 16 Nisan 2001 tarihinde Zadar şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Bruno Brajković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Brajkovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GOALINONE yapmaktadır. Bruno Brajkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rudes futbol takımında oynamaktadır. NK Rudes takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Bruno Brajkovic'nin NK Rudes ile sözleşmesi 15 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bruno Brajkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Brajkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruno Brajkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Brajkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Temmuz 2016 yılında Lokomotiva U17

28 Temmuz 2017 yılında NK Zagreb U17

9 Şubat 2018 yılında NK Rudes U17

1 Temmuz 2018 yılında NK Rudes U19

1 Temmuz 2020 yılında NK Rudes

Bruno Brajkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Brajkovic şuan NK Rudes takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Bruno Brajkovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U20 takımında 2 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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