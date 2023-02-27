Bruno Cakurs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Cakurs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Cakurs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bruno Cakurs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bruno Cakurs 17 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Bruno Agnis Čākurs şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bruno Cakurs Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FS Jelgava futbol takımında oynamaktadır. FS Jelgava takımına - tarihinde katılmıştır. Bruno Cakurs'nin FS Jelgava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Bruno Cakurs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bruno Cakurs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bruno Cakurs şuan FS Jelgava takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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