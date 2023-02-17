Bruno Caslei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Caslei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Caslei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Caslei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Caslei 18 Ocak 1996 tarihinde Genf şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İsviçre,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Bruno Enrico Caslei şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Caslei Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSA yapmaktadır. Bruno Caslei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etoile Carouge FC futbol takımında oynamaktadır. Etoile Carouge FC takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bruno Caslei'nin Etoile Carouge FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bruno Caslei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Caslei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruno Caslei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Caslei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Servette U21

1 Temmuz 2017 yılında Servette FC

11 Ekim 2017 yılında Yverdon Sport

1 Temmuz 2020 yılında Stade Nyonnais

20 Temmuz 2021 yılında Etoile Carouge

Bruno Caslei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Caslei şuan Etoile Carouge FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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