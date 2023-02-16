Bruno Collaco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Collaco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Collaco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Collaco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Collaco 8 Mart 1990 tarihinde São Leopoldo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Bruno Bairros Collaço şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Collaco Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BSB Sports Agency yapmaktadır. Bruno Collaco, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Campinense Clube (PB) futbol takımında oynamaktadır. Campinense Clube (PB) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bruno Collaco'nin Campinense Clube (PB) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bruno Collaco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Collaco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Bruno Collaco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Collaco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2010 yılında Ponte Preta

31 Aralık 2010 yılında Grêmio

1 Mart 2012 yılında Goiás EC

31 Aralık 2012 yılında Grêmio

1 Ocak 2013 yılında Náutico

31 Aralık 2013 yılında Grêmio

1 Ocak 2014 yılında Chapecoense

25 Nisan 2014 yılında Joinville-SC

22 Ocak 2015 yılında FC Sochaux

30 Haziran 2015 yılında Joinville-SC

1 Temmuz 2015 yılında FC Sochaux

31 Ocak 2017 yılında Juventude

20 Aralık 2017 yılında Brasil-RS

1 Ocak 2019 yılında Paysandu SC

3 Ağu 2021 yılında Vila Nova FC

6 Ağu 2021 yılında Vila Nova FC

1 Ocak 2023 yılında Campinense-PB

Bruno Collaco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Collaco şuan Campinense Clube (PB) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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