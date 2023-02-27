Bruno Correia Mendes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Correia Mendes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Correia Mendes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Correia Mendes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Correia Mendes 10 Aralık 1994 tarihinde Cascais şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gine-Bissau,Portekiz uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Correia Mendes Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GCTM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Fola Esch futbol takımında oynamaktadır. CS Fola Esch takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bruno Correia Mendes'nin CS Fola Esch ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bruno Correia Mendes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Correia Mendes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruno Correia Mendes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Correia Mendes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Banheirense

1 Temmuz 2014 yılında União SC

1 Temmuz 2015 yılında GD Sesimbra

1 Ocak 2016 yılında União SC

1 Temmuz 2016 yılında GD Alfarim

1 Temmuz 2017 yılında Loures

1 Ocak 2018 yılında Oriental Dragon

1 Temmuz 2018 yılında E. Ettelbrück

1 Temmuz 2020 yılında Hamm Benfica

1 Temmuz 2021 yılında CS Fola Esch

Bruno Correia Mendes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Correia Mendes şuan CS Fola Esch takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bruno Correia Mendes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lavradiense, Barreirense, Fabril Barreiro, GDR Portugal

Gine-Bissau takımında 10 numaralı formasıyla 25 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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