Bruno Costa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Costa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Costa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Costa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Costa 28 Mart 2000 tarihinde Carazinho şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bruno da Silva Costa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Costa Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OTB Sports yapmaktadır. Bruno Costa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Novorizontino (SP) futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Novorizontino (SP) takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Bruno Costa'nin Grêmio Novorizontino (SP) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bruno Costa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/brunosilv_a17/

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Bruno Costa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bruno Costa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bruno Costa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Costa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2019 yılında Atlético-MG B

16 Eylül 2020 yılında Chapecoense

19 Ocak 2022 yılında Novorizontino

Bruno Costa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Costa şuan Grêmio Novorizontino (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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