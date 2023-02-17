Bruno Costella kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Costella Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Costella adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Costella Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Costella 25 Haziran 1997 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Bruno Agustín Costella şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Costella Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bruno Costella, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maipú futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maipú takımına 5 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Bruno Costella'nin Club Deportivo Maipú ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bruno Costella Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Costella isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruno Costella Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Costella futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağu 2021 yılında CD Maipú

19 Kasım 2021 yılında Gutiérrez SC

31 Aralık 2021 yılında CD Maipú

Bruno Costella Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Costella şuan Club Deportivo Maipú takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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