Bruno Damjanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Damjanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Damjanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Damjanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Damjanovic 4 Şubat 1999 tarihinde Osijek şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Bruno Damjanović şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Damjanovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bruno Damjanovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK BSK Bijelo Brdo futbol takımında oynamaktadır. NK BSK Bijelo Brdo takımına 2 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Bruno Damjanovic'nin NK BSK Bijelo Brdo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bruno Damjanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Damjanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bruno Damjanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Damjanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2019 yılında NK Belisce

2 Ağu 2022 yılında Bijelo Brdo

Bruno Damjanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Damjanovic şuan NK BSK Bijelo Brdo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.