Bruno De Matos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno De Matos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno De Matos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno De Matos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno De Matos 8 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bruno de Matos Santejo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno De Matos Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bruno De Matos, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo Futebol Clube (SP) U20 futbol takımında oynamaktadır. Botafogo Futebol Clube (SP) U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Bruno De Matos'nin Botafogo Futebol Clube (SP) U20 ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bruno De Matos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bruno De Matos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Bruno De Matos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno De Matos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno De Matos şuan Botafogo Futebol Clube (SP) U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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