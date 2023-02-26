Bruno Duarte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Duarte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Duarte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Duarte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Duarte 20 Haziran 1995 tarihinde Federal şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Bruno Exequiel Duarte şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Duarte Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cuenca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cuenca takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bruno Duarte'nin Deportivo Cuenca ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Bruno Duarte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Duarte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruno Duarte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Duarte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Patronato II

1 Temmuz 2019 yılında Tristan Suarez

7 Şubat 2022 yılında Dep. Cuenca

31 Aralık 2022 yılında Tristan Suarez

3 Ocak 2023 yılında Dep. Cuenca

Bruno Duarte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Duarte şuan Deportivo Cuenca takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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