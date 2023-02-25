Bruno Fornaroli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Fornaroli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Fornaroli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Fornaroli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Fornaroli 7 Eylül 1987 tarihinde Salto şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Avustralya,Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Bruno Fornaroli Mezza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Fornaroli Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vanzini Football Consulting yapmaktadır. Bruno Fornaroli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Melbourne Victory futbol takımında oynamaktadır. Melbourne Victory takımına 31 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Bruno Fornaroli'nin Melbourne Victory ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bruno Fornaroli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/bfornaroli

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http://www.instagram.com/brunofornaroli/

Bruno Fornaroli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Fornaroli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bruno Fornaroli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Fornaroli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Nacional

21 Temmuz 2008 yılında Sampdoria

12 Şubat 2009 yılında San Lorenzo

30 Haziran 2009 yılında Sampdoria

31 Ağustos 2009 yılında Recr. Huelva

30 Haziran 2010 yılında Sampdoria

26 Ocak 2011 yılında Nacional

30 Haziran 2011 yılında Sampdoria

18 Temmuz 2012 yılında Boston River

21 Temmuz 2012 yılında Panathinaikos

2 Eylül 2013 yılında Kulüpsüz

8 Ocak 2014 yılında Danubio FC

1 Temmuz 2014 yılında Figueirense FC

31 Aralık 2014 yılında Danubio FC

10 Ağustos 2015 yılında Melbourne City

26 Şubat 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Perth Glory

31 Ekim 2022 yılında Melbourne

Bruno Fornaroli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Fornaroli şuan Melbourne Victory takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bruno Fornaroli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Nacional

Avustralya takımında 14 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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