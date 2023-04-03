Bruno Franca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Franca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Franca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bruno Franca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bruno Franca 3 Kasım 2003 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Portekiz,Angola uyrukludur.Gerçek adı da Bruno Miguel França Fortunato şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bruno Franca Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bruno Franca, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Mafra A23 futbol takımında oynamaktadır. CD Mafra A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bruno Franca'nin CD Mafra A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Bruno Franca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bruno Franca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında CF Benfica S15
1 Temmuz 2018 yılında CF Benfica S17
1 Temmuz 2021 yılında CF Benfica U19
1 Ocak 2022 yılında Mafra U19
1 Temmuz 2022 yılında Mafra A23
Bruno Franca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bruno Franca şuan CD Mafra A23 takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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