Bruno Franco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Franco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Franco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Franco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Franco 10 Nisan 1998 tarihinde Araraquara şehrinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Bruno Alexandre Franco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Franco Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bruno Franco, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Sofia futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Sofia takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bruno Franco'nin Lokomotiv Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bruno Franco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Franco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruno Franco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Franco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Mogi Mirim

1 Temmuz 2018 yılında Batatais-SP

1 Temmuz 2019 yılında AD Guarulhos

1 Temmuz 2020 yılında Rio Branco

1 Temmuz 2021 yılında Matonense

1 Temmuz 2022 yılında Spartak Pleven

4 Ocak 2023 yılında Lok. Sofia

Bruno Franco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Franco şuan Lokomotiv Sofia takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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