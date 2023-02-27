Bruno Freire kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Freire Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Freire adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Freire Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Freire 27 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Portekiz,Yeşil Burun Adaları uyrukludur.Gerçek adı da Bruno Adelino Freire Fernandes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Freire Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dropkick yapmaktadır. Bruno Freire, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

F91 Dudelange futbol takımında oynamaktadır. F91 Dudelange takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bruno Freire'nin F91 Dudelange ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bruno Freire Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Freire isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruno Freire Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Freire futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Fola Esch U19

1 Temmuz 2017 yılında CS Fola Esch

1 Temmuz 2022 yılında F91 Dudelange

Bruno Freire Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Freire şuan F91 Dudelange takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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