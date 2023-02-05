Bruno Fuchs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Fuchs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Fuchs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Fuchs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Fuchs 1 Nisan 1999 tarihinde Ponta Grossa şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bruno de Lara Fuchs şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Fuchs Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGN Football yapmaktadır. Bruno Fuchs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Atlético Mineiro futbol takımında oynamaktadır. Clube Atlético Mineiro takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bruno Fuchs'nin Clube Atlético Mineiro ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bruno Fuchs Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/bruno_fuchs99

http://www.instagram.com/bruno_fuchs/

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Bruno Fuchs Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bruno Fuchs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bruno Fuchs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Fuchs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2019 yılında Internacional

25 Ağu 2020 yılında CSKA Moskova

1 Ocak 2023 yılında Atlético-MG

31 Aralık 2023 yılında CSKA Moskova

Bruno Fuchs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Fuchs şuan Clube Atlético Mineiro takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bruno Fuchs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sport Club Internacional

Brezilya U23 takımında 14 numaralı formasıyla 8 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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