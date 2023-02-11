Bruno Galvan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Galvan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bruno Galvan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bruno Galvan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bruno Galvan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Galvan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bruno Galvan

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Galvan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Galvan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Galvan 8 Mayıs 1994 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bruno Gabriel Galván şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Galvan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bruno Galvan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Morón futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Morón takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bruno Galvan'nin Club Deportivo Morón ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bruno Galvanboyu ve yaşı kaç

Bruno Galvan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bruno Galvan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Bruno Galvan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Galvan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Boca Juniors II

1 Temmuz 2015 yılında Boca Juniors

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

25 Temmuz 2017 yılında Gualaceo SC

21 Temmuz 2018 yılında CD Morón

16 Temmuz 2020 yılında J.J. Urguiza

1 Mart 2021 yılında CD Maipú

1 Temmuz 2021 yılında CD Morón

Bruno Galvan kimdir

Bruno Galvan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Galvan şuan Club Deportivo Morón takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Bruno Galvan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Bruno Galvan nereli

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