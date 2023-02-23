Bruno Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Garcia 9 Ocak 1997 tarihinde São João do Manhuaçu şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Bruno Garcia Marcate şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Garcia Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESAgency yapmaktadır. Bruno Garcia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resovia Rzeszów futbol takımında oynamaktadır. Resovia Rzeszów takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bruno Garcia'nin Resovia Rzeszów ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bruno Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruno Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında US Boulogne

1 Temmuz 2018 yılında C'Chartres

21 Ocak 2020 yılında CE União

15 Eylül 2020 yılında C. Inowroclaw

30 Ekim 2020 yılında Miedz Legnica

29 Temmuz 2022 yılında Resovia

30 Haziran 2023 yılında Miedz Legnica

Bruno Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Garcia şuan Resovia Rzeszów takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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