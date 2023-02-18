Bruno Goda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Goda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Goda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Goda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Goda 17 Nisan 1998 tarihinde Vinkovci şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Goda Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ivan Cvjetkovic yapmaktadır. Bruno Goda, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Rijeka takımına 22 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Bruno Goda'nin HNK Rijeka ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bruno Goda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Goda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruno Goda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Goda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Temmuz 2012 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2013 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2015 yılında Din. Zagreb U19

12 Ağu 2016 yılında Dragovoljac U19

7 Temmuz 2017 yılında Slaven Belupo

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

22 Kasım 2022 yılında HNK Rijeka

Bruno Goda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Goda şuan HNK Rijeka takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Bruno Goda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U20 takımında 3 numaralı formasıyla 25 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U15 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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