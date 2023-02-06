Bruno Gomes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Gomes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Gomes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Gomes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Gomes 4 Nisan 2001 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bruno Gomes da Silva Clevelário şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Gomes Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BRIO yapmaktadır. Bruno Gomes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coritiba Foot Ball Club futbol takımında oynamaktadır. Coritiba Foot Ball Club takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Bruno Gomes'nin Coritiba Foot Ball Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bruno Gomes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/brunogomes_01/

Bruno Gomes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bruno Gomes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Bruno Gomes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Gomes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ekim 2019 yılında Vasco da Gama

15 Şubat 2022 yılında Internacional

22 Temmuz 2022 yılında Coritiba FC

30 Ocak 2023 yılında Internacional

1 Şubat 2023 yılında Coritiba FC

Bruno Gomes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Gomes şuan Coritiba Foot Ball Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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