Bruno Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Gonzalez 24 Mayıs 1990 tarihinde Las Galletas şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bruno González Cabrera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Gonzalez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JCRsport yapmaktadır. Bruno Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Gijón futbol takımında oynamaktadır. Sporting Gijón takımına 14 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Bruno Gonzalez'nin Sporting Gijón ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bruno Gonzalez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/brunogzzc/

Bruno Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bruno Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Bruno Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında CD Tenerife B

1 Temmuz 2011 yılında CD Tenerife

30 Ağu 2011 yılında CD Teruel

30 Haziran 2012 yılında CD Tenerife

7 Temmuz 2014 yılında Betis

5 Temmuz 2017 yılında Getafe

31 Ocak 2020 yılında Levante

11 Ağu 2020 yılında Real Valladolid

31 Ağu 2021 yılında CD Leganés

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

14 Kasım 2022 yılında Sporting Gijón

Bruno Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Gonzalez şuan Sporting Gijón takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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