Bruno Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Gutierrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Gutierrez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Gutierrez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Gutierrez 25 Haziran 2002 tarihinde La Calera şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Bruno Giuliano Gutiérrez Vilches şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Gutierrez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Next Level Sports yapmaktadır. Bruno Gutierrez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Colo Colo futbol takımında oynamaktadır. CSD Colo Colo takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Bruno Gutierrez'nin CSD Colo Colo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bruno Gutierrez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Gutierrez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruno Gutierrez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Gutierrez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Colo Colo

9 Kasım 2020 yılında CD Iquique

15 Şubat 2021 yılında Colo Colo

Bruno Gutierrez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Gutierrez şuan CSD Colo Colo takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Bruno Gutierrez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U20 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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