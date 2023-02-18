Bruno Hajdinjak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Hajdinjak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Hajdinjak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Hajdinjak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Hajdinjak 22 Aralık 2003 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Hajdinjak Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Love Players yapmaktadır. Bruno Hajdinjak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Brinje Grosuplje futbol takımında oynamaktadır. NK Brinje Grosuplje takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bruno Hajdinjak'nin NK Brinje Grosuplje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bruno Hajdinjak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Hajdinjak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruno Hajdinjak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Hajdinjak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağu 2017 yılında Dubrava Tk Jgd.

3 Ağu 2018 yılında HASK ZG U17

12 Ağu 2020 yılında Kustosija U19

26 Ocak 2021 yılında Din. Zagreb U19

10 Ağu 2022 yılında NK Rudes

5 Ocak 2023 yılında NK Brinje Grosuplje

Bruno Hajdinjak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Hajdinjak şuan NK Brinje Grosuplje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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