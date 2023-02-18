Bruno Karoglan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Karoglan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Karoglan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Karoglan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Karoglan 25 Haziran 1997 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Karoglan Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bruno Karoglan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Croatia Zmijavci futbol takımında oynamaktadır. NK Croatia Zmijavci takımına 8 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Bruno Karoglan'nin NK Croatia Zmijavci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bruno Karoglan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Karoglan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruno Karoglan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Karoglan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağu 2016 yılında NK Lucko

2 Şubat 2018 yılında HASK Zagreb

1 Temmuz 2019 yılında NK Lokomotiva

30 Ocak 2020 yılında Croat. Zmijavci

30 Haziran 2021 yılında NK Lokomotiva

12 Temmuz 2021 yılında Hrv Dragovoljac

26 Ocak 2022 yılında NK Sesvete

8 Ağu 2022 yılında Croat. Zmijavci

Bruno Karoglan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Karoglan şuan NK Croatia Zmijavci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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