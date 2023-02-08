Bruno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno 16 Aralık 2002 tarihinde Sao Paulo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bruno Vinicius Simão Elesbão şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JVDA Sports yapmaktadır. Bruno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Chapecoense de Futebol futbol takımında oynamaktadır. Associação Chapecoense de Futebol takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bruno'nin Associação Chapecoense de Futebol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bruno Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bruno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Bruno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Chapecoense

Bruno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno şuan Associação Chapecoense de Futebol takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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