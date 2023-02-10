Bruno Leyes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Leyes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Leyes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Leyes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Leyes 30 Ekim 2001 tarihinde Mendoza şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bruno Javier Leyes Sosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Leyes Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bruno Leyes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Godoy Cruz Antonio Tomba futbol takımında oynamaktadır. CD Godoy Cruz Antonio Tomba takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Bruno Leyes'nin CD Godoy Cruz Antonio Tomba ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Bruno Leyes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bruno Leyes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruno Leyes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Leyes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Godoy Cruz II

1 Ocak 2022 yılında Godoy Cruz

Bruno Leyes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Leyes şuan CD Godoy Cruz Antonio Tomba takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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