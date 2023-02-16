Bruno Lopes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Lopes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Lopes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Lopes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Lopes 21 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Bruno D Lucas Nascimento Lopes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Lopes Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bruno Lopes, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Náutico Capibaribe futbol takımında oynamaktadır. Clube Náutico Capibaribe takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bruno Lopes'nin Clube Náutico Capibaribe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bruno Lopes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Lopes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Bruno Lopes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Lopes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Náutico

Bruno Lopes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Lopes şuan Clube Náutico Capibaribe takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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